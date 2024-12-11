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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Askerlere Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Askerlere Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da meydana gelen elim bir helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Kazada hayatını kaybeden askerler; Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz olarak kaydedilmiştir.

Alınan bilgilere göre, kaza Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında gerçekleşti. Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine derin bir üzüntü ile başsağlığı dileklerini iletti.

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