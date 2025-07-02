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Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin maaş kesintilerine yol açan '6 ay kuralını' 1 yıla çıkararak mağduriyetleri sonlandırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:50
Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

Yeni Düzenleme ile Sağlık Hekimlerinin Yüzleri Güldü

Sağlık sisteminin belkemiği olan aile hekimlerinin maaşlarında meydana gelen önemli kesintilere neden olan '6 ay kuralı' için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Uzun zamandır bu konuda seslerini duyurmaya çalışan hekimlerin çabaları sonuç verdi; yönetmelik revize edilecek ve sorun çözülecek.

Aile Hekimliği Sistemindeki Değişiklikler

Yeni düzenleme ile birlikte aile hekimleri, 1 yıla çıkarılan süre ile daha uygun şartlara sahip olacak. Daha önce, aile hekimine kayıtlı bir hasta son 6 ay içinde muayeneye gelmemişse, hekimlerin maaşında %50'ye kadar kesinti yapılmakta idi. Bu durum, hekimler arasında büyük bir tartışmaya yol açmıştı.

Özellikle sağlıklı ve genç nüfusa hizmet eden ya da kırsal alanlarda görev yapan hekimler, bu kural yüzünden ciddi maddi kayıplar yaşadı. Hekimler, “Sağlıklı olduğu için bize gelmeyen hastanın faturasını neden biz ödüyoruz?” diyerek bu uygulamaya karşı çıktılar. Şikayetler, kesintili maaşların ödenmesi ile birlikte zirveye ulaştı.

Bakanlığın Adımıyla Yeni Dönem Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin sesine kulak verdi ve bu adaletsiz uygulamayı değiştirmek için düğmeye bastı. Artık, bir hastanın 1 yıl boyunca hekimine başvurmaması durumunda, maaş kesintisi yapılmayacak. Bu önemli değişiklik, aile hekimlerinin iş koşullarını önemli ölçüde iyileştirirken, hastalara da daha iyi hizmet sunulmasına olanak tanıyacak.

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