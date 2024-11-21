Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan, Bakü'de COP29'a Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) etkinliğine katıldı.

Gençlerin Rolü ve İklim Değişikliği

Çalışkan, COP29 kapsamında Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanlığı ve ICESCO işbirliğinde organize edilen "İklim Dayanıklılığı ve Barışın Kesişiminde Gençlik: ICESCO Elçilerini Kutlama" etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi. Bu platformda, iklim değişikliğinin özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.

Çalışkan, gençlerin iklim değişikliğine karşı direnç oluşturmada önemli bir rol oynadığını belirterek, bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Küresel Farkındalık ve İşbirlikleri

Çalışkan, BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye tarafından düzenlenen "Demografi ve Sağlık üzerinde İklim Değişikliğinin Etkileri: Kadınlar ve Gençler için Çıkarımlar" etkinliğinde de konuşmacı olarak yer aldı. Burada, iklim değişikliği gibi küresel meselelerde farkındalığın artırılmasının her vatandaşın sosyal sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yüksek Düzeyli Üç Bölümlü Yuvarlak Masa Toplantısı, Yeşil İşler ve Beceriler: İklim Dirençli Bir Gelecek için Yetenekleri Geliştirmek" etkinliğine de katılan Çalışkan, Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilediği alanlar konusundaki politikalarını paylaştı.

Azerbaycanlı Bakan Babayev ile Görüşme

Bakü temasları çerçevesinde Adil Çalışkan, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim değişikliği konusundaki çalışmalar ve olası iş birlikleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Bakanlar, ilişkilerin olumlu yönde gelişmesi amacıyla karşılıklı en iyi dileklerini ilettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katıldı.