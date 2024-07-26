Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Danışmanı Projesini Açıkladı

Aile Danışmanı Projesi Hakkında Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülke genelindeki ailelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa, biz de her hanenin bir aile danışmanı olmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız" dedi.

Doğurganlık Oranı ve Nüfus Sorunları

Bakan Göktaş, TÜİK verilerine dayanarak Türkiye’nin doğurganlık oranının kritik seviye olan 2,1'in altında olduğuna dikkat çekti. Göktaş, ayrıca Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son 5 yılda yüzde 21,4 arttığına vurgu yaptı: "Eğer bu trend devam ederse, 20-25 yıl sonra askere gönderecek genç bulmakta zorlanacağız" dedi.

Çeşitli Bakanlıklarla İşbirliği İçinde Çalışmalar

Genç nüfusun artması için geniş kapsamlı projeler geliştireceklerini belirten Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Hazine Bakanlıklarıyla birlikte bir çalışma grubu oluşturacaklarını ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuru Sayısı

Aile ve Gençlik Fonu'na şu ana kadar 11 bin 257 çiftin başvuruda bulunduğunu ve 2 bin 386 çifte toplam 357 milyon 900 bin lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, uygulamanın Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi bölgelerde de genişletileceğini söyledi.

Koruyucu Aile Projeleri ve Çocukların Desteklenmesi

Bakan Göktaş, 8 bin 588 koruyucu ailenin yanında 10 bin 268 çocuğun bulunduğunu ve bu ailelerin çeşitli sistemler üzerinden çocukları daha etkili bir şekilde takip edebileceklerini açıkladı.

Çocukların İnternet Güvenliği Üzerine Çalışmalar

Çocukların internetin zararlı içeriklerinden korunması amacıyla bakanlıklarının sosyal medya çalışma grubu oluşturduğunu dile getiren Göktaş, ailelerden gelen şikayetlerin değerlendirildiğini ve 'wattpad' gibi platformlara erişim engeli istediklerini belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ve bu konuda önemli hukuki düzenlemeler yaptıklarını belirtti. 6284 sayılı Kanun’un kadını koruyan önemli bir yasa olduğunu vurguladı.

Şehit Yakınları ve Gazilere Destek

Şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalara değinen Göktaş, 50 bine yakın bireyin kamuda istihdam edildiğini ve yeni atamalar yapmayı planladıklarını ifade etti.