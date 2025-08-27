DOLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah ile yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların sağlığını güçlendirme çalışmalarını görüştü.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah ile bir araya geldi. Görüşme, sağlık alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesine odaklandı.

Görüşmenin odak noktaları

Toplantıda özellikle yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların sağlığını korumaya yönelik projeler ve uygulamalar ele alındı. Taraflar, sağlıklı nesiller ve güçlü aile yapısının desteklenmesi için ortak çalışmaların önemini vurguladı.

Bakan Göktaş'ın açıklaması

Göktaş, kabulüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlıklı nesiller ve güçlü aileler için uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeyi önemsiyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah (solda) ile bir araya geldi.

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi