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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sosyal Hizmetleri Güçlendirmeye Yönelik Yenilikçi Modeller

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modeli ile topluma daha etkin destekler sunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:31
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sosyal Hizmetleri Güçlendirmeye Yönelik Yenilikçi Modeller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'dan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, sosyal hizmetlerin daha etkin sunulması amacıyla yeni bir model geliştirdiklerini açıkladı.

Mahalle Bazlı Social Hizmet Modeli

Göktaş, "Mahalle bazlı bir sosyal hizmet modeliyle, her mahallenin büyüklüğüne göre belirlenmiş meslek personelleri tarafından takip edilmesini istiyoruz." dedi. Bu model, aile hekimliği gibi bir yaklaşım ile sosyal risk haritalarının oluşturulmasını, olası tehditlere karşı önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

Çocukların Geleceği İçin Yeni Yaklaşımlar

Çocukların aile yanında büyümeleri gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Artık çocuklarımız yurtlarda kalmıyor, onlara ev sıcaklığında bakım sunuyoruz" dedi. Ayrıca, şehit aileleri, gaziler ve kadınlar için de kapsamlı destekler sunacaklarını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans

Göktaş, kadına yönelik şiddeti "açık bir insan hakkı ihlali" olarak nitelerken, bu konuda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. 81 ilde hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile kadınların desteklenmesi için çeşitli programlar yürütülüyor.

Bürokrasinin Azaltılması

Sosyal yardım programlarında bürokrasinin azaldığını ve vatandaşların işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyen Göktaş, "Artık vatandaşlarımız, tek noktadan başvuru yapabiliyorlar." dedi.

Filistin'deki Durum

Göktaş, Filistin'deki insan hakları ihlallerine de değinerek, Türkiye'nin bu süreci aktif bir şekilde takip edeceğini belirtti.

Bakan Göktaş, sunumunu "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, bireyler ve aileler için kapsayıcı sosyal politika çerçeveleri sunarak sürdüreceklerini ifade ederek sona erdirdi.

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