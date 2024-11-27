Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesi Gündemde: Vekillerden Önemli Değerlendirmeler!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesi Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında dikkat çekici açıklamalar yapıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Bakanlık uzmanlarımız çocukların güvenliği için gereken mücadeleyi zaten verdi. Ancak tüm çabalara rağmen bu trajedinin önüne geçilemedi. Olaydan sonra Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ile aileyi ziyaret ettik ve acılarını paylaştık." ifadelerini kullandı.

Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar Üzerine Eleştiriler

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yarısından fazlasının sosyal yardımlara ayrıldığını belirterek, bu durumu "sosyal yardımlarda rekor artış" olarak değerlendirdi. Taşkent, yoksulluğun AK Parti döneminde nasıl kronikleştiğini örneklerle açıklayarak, "Sosyal yardıma muhtaç bırakılan yurttaşların sayısı 17 milyona çıktı. Neredeyse 5 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının altında yaşıyor." dedi.

Aile Kurumunun Güçlendirilmesi Gerekiyor

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, aile kurumunun toplumun en küçük ama en önemli birimi olduğunu vurgulayarak, aile birliğinin korunması ve şiddetin önlenmesi için kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sosyal Yardımlardaki Gelişmeler ve Zorluklar

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, sosyal yardım programlarını 2002 yılında 4'ten 58'e çıkardıklarını söyleyerek, sosyal yardımlara ayrılan bütçenin 1,3 milyar liradan 145 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Bu artışın, yoksulluğun ve eşitsizliğin azalmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kadın Yoksulluğu ve Toplumsal Sorunlar

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, ailelerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "Ekonomik krizin en fazla aile kurumunu etkilediğini görüyoruz." dedi. Ayrıca, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, çocuk yoksulluğu oranının OECD ülkelerindeki oranlardan çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Bakanlık Politikaları Üzerine Eleştiriler ve Öneriler

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kadın cinayetlerinin artışına ve şiddetin yaygınlaşmasına değinerek, sokaklarda hakları için eylem yapan kadınların şiddete maruz kaldığını savundu. Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, hükümetin destek programlarını eleştirerek, sosyal yardımların seçim aracı haline getirildiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Açıklamaları

Ceyda Bölünmez Çankırı, son 23 yılda çocukların korunması için büyük dönüşümlerin gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayın ardından yaşananların muhalefet tarafından istismar edildiğini belirtti. Çankırı, "Kendi ligimizdeki ülkelerle karşılaştırdığımızda durumumuz kabul edilebilir değil," şeklinde konuştu.

Bu görüşmeler sonrası, Türkiye'deki sosyal yardım politikaları ve aile yapısının korunması konusundaki tartışmalar giderek derinleşirken, vekillerin farklı perspektifleri, gelecekteki sosyal politikaların şekillenmesinde etkili olacağa benziyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.