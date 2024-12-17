Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8,4 Milyon Haneye Ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İhtiyaç Sahiplerine Ulaşmayı Hedefliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla 8,4 milyon haneye ulaşmayı başardı. Bu merkezler, ihtiyaç sahipleri için hayat kurtarıcı bir destek mekanizması oluşturuyor.

Yardım Eli Uzatan Sosyal Hizmet Merkezleri

2013 yılında 121 olan SHM sayısı, bu yıl itibarıyla açılan 8 yeni merkezle 418'e yükseldi. Aynı zamanda, hizmetlerin yerel düzeyde daha erişilebilir olması amacıyla 309 SHM İrtibat Birimi de kuruldu. Bu merkezlerin, şehit yakınları, gaziler, çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler, engelliler ve yaşlılar gibi geniş bir yelpazeye hitap ettiği belirtiliyor.

Çeşitli Destek Hizmetleri Sunuluyor

Merkezlerde, vatandaşlara rehberlik ve danişmanlık hizmetleri verilmekte, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır. Şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz seyahat kartı, psikolojik destek, boşanma öncesi ve sonrası danışmanlık gibi pek çok hizmet sunuluyor.

Aile Sosyal Destek Programı ile Koordinasyon

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, merkezlere başvuran vatandaşları belirli aralıklarla evlerinde ziyaret ederek sosyal hizmet müdahalesi ve takibini gerçekleştirmektedir. 5 bin 681 ASDEP görevlisi bu süreçte aktif rol oynayarak, ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programları Devam Ediyor

Merkezler, evlilik çağına gelen çiftler için Evlilik Öncesi Eğitim Programı da sunarak, bireylerin sağlıklı bir aile hayatına geçişine yönelik hazırlık yapmalarını sağlamaktadır. Aile Eğitim Programı (AEP) ve Aile Danışmanlığı Hizmeti ile Bakanlık, toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek faaliyetlerini sürdürüyor.