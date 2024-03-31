Ailesiyle birlikte oyunu kullanan Kurum: Ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, eşiyle birlikte İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda oy kullandı. Vatandaşlar, Kurum'a büyük ilgi gösterdi.

Kurum, eşi Şengül ve oğlu Mehmet ile birlikte saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi. Karşılanırken alkışlarla ve sevgi gösterileriyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 1166 numaralı sandıkta oy kullanmak için sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kimlik kontrolü için gerekenleri yapan Kurum, ardından kabine geçerek oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarılar dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.





Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Değerli İstanbullu hemşehrilerim, burada hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 ay boyunca projelerimizi ve hedeflerimizi paylaştık. Tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün oğlum Mehmet'in ilk oy kullanma deneyimi de oldu. Oyumuzun ülkemize ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskini azaltmak ve trafik sorununu çözmek için sandıkta önemli bir adım atmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızın oy kullanmasını ve sandıklarına sahip çıkmasını önemsiyorum. Süreci il başkanlığımızda takip edeceğiz." şeklinde konuştu.