AirAsia X, Sabiha Gökçen'den Kuala Lumpur’a 14 Kasım’da Sefer Başlatıyor

AirAsia X, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 14 Kasım'da başlayacak haftada 4 uçuşla Kuala Lumpur seferleri başlatıyor; Malezya aktarmalı Asya bağlantıları sunulacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:28
AirAsia X, Sabiha Gökçen'den Kuala Lumpur uçuşlarını başlatıyor

Malezya merkezli AirAsia X, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a düzenli seferler başlatacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'da düzenlenen küresel rota geliştirme etkinliği Routes World 2025 kapsamında AirAsia X ile resmi ortaklık anlaşması imzalandı.

Uçuş detayları ve bağlantılar

AirAsia X'in ilk uçuşu 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Haftada 4 kez düzenlenecek Kuala Lumpur seferleri sayesinde yolcular, Malezya aktarmalı olarak Jakarta, Bali, Singapur, Bangkok, Phuket ve Tokyo gibi Asya'daki popüler destinasyonlara bağlantı imkanı bulacak.

Bu adım, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Asya rotaları arasındaki erişimi güçlendirirken, bölge yolcularına yeni aktarma seçenekleri sunmayı hedefliyor.

