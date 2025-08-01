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AJet Genel Müdürü Sarp, Sahadaki Ekiplerle Bir Araya Gelerek Başarıları Kutladı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz sezonundaki başarıları kutlamak için sahadaki ekiplere motivasyon ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 22:10
AJet Genel Müdürü Sarp, Sahadaki Ekiplerle Bir Araya Gelerek Başarıları Kutladı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan Motivasyon Ziyareti

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz sezonunda artan uçuş trafiği ve elde edilen rekorlarla dolu temmuz ayının ardından sahadaki ekiplerle buluşmak üzere bir ziyaret düzenledi. 31 Mart 2024’teki ilk uçuşunun ardından, AJet olarak temmuz ayında 2 milyon 500 bini aşkın yolcu taşıyarak yeni bir başarıya imza atıldığını belirtti.

AJet'ten yapılan açıklamalara göre, Sarp, bu ziyaretleri geleneksel hale getirdiğini vurgulayarak, temmuzun son haftasında sırasıyla Esenboğa Havalimanı'nda kabin ekipleriyle, ardından da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kabin ve uçuş operasyon ekipleriyle bir araya geldi.

Brifing odasında kabin ekiplerine seslenen Sarp, temmuz ayının AJet için rekor bir dönem olduğunu ifade etti. Yüksek bir motivasyonla çalışan ekiplerin özverili çabalarından övgüyle söz eden Sarp, şu şekilde devam etti:

"AJet olarak temmuz ayında yoğun bir dönem geçirdik. Sefer ve yolcu rekorları kırdık. Özellikle 27 Temmuz'da, bir günde 470 seferle yeni bir rekora ulaştık. Bu büyük başarı, uçuş, kabin, planlama ve tüm destek birimlerinin omuz omuza, yüksek bir koordinasyonla yürüttüğü çalışmaların bir sonucudur."

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz sezonunda artan uçuş trafiği ve rekorlarla geçen temmuz ayının...

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz sezonunda artan uçuş trafiği ve rekorlarla geçen temmuz ayının ardından sahadaki AJet ekiplerine ziyarette bulundu.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz sezonunda artan uçuş trafiği ve rekorlarla geçen temmuz ayının...

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz sezonunda artan uçuş trafiği ve rekorlarla geçen temmuz ayının ardından sahadaki AJet ekiplerine ziyarette bulundu.

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