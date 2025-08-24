AJet'in 3. Boeing 737-8 MAX'i TC-OHD Sabiha Gökçen'e İndi

AJet'in üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı TC-OHD İstanbul'da

AJet'in filosuna katılacak TC-OHD tescilli üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Şirketten yapılan açıklamaya göre uçak, ABD'den getirildikten sonra hangara alındı.

Teslimat ve hazırlık süreci

Uçak, havalimanındaki hangarda standardizasyon ve koltuk montajı işlemlerinden geçirilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından TC-OHD, tarifeli seferlere başlayacak.

Filoya katılım takvimi

Ağustos başında filoya katılan TC-OHA ve TC-OHB tescilli uçakların süreci TC-OHD'nin İstanbul'a gelişiyle devam etti. Dördüncü uçak olan TC-OHC tescilli Boeing 737-8 MAX'in ise ağustos sonuna kadar filoya katılması planlanıyor. Şirket, yıl sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını AJet filosuna dahil etmeyi hedefliyor.

Yerli koltuk montajı ve operasyona alma

Standardizasyon süreci tamamlanan TC-OHA ve TC-OHB tescilli uçaklara, THY iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından üretilen yerli ve milli koltuklar monte edildi. Hemen operasyona alınan TC-OHB ise ilk seferini 22 Ağustos'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bodrum Havalimanı'na gerçekleştirdi.