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AJet'ten Anneler Günü'nde Yüzde 40 İndirim Fırsatı!

AJet, Anneler Günü için tüm uçuşlarda yüzde 40 indirim sunuyor. Biletler 10 Mayıs'tan itibaren satışta.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 11:48
AJet'ten Anneler Günü'nde Yüzde 40 İndirim Fırsatı!

AJet'ten Anneler Günü'ne Özel Yüzde 40 İndirim Kampanyası

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyası kapsamında tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine %40 indirim fırsatı sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu özel kampanya ile anneler günü kutlamaları daha da anlam kazanıyor.

Kampanya Detayları

AJet, 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya sefer düzenliyor. İndirimli biletler, bugün saat 10.00'dan itibaren 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Bu özel Anneler Günü kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak indirimli biletlerini 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında kullanabilecek. Kampanya kapsamında toplam 100 bin koltuk satışı gerçekleştirilecek.

İndirim Kodu ve Uygulama

Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETANNE" indirim kodunun girilmesi yeterli. İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40...

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40...

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.

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