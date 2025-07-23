AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

AJet'ten Kaçırılmayacak Uçuş Fırsatı

Seyahat tutkunları için müjdeli haber AJet'ten geldi. Kış planları yapmaya başlayanlar için hazırlanan dev kampanya, Türkiye'nin dört bir yanına ucuz uçuşlar sunuyor. 48 saat sürecek bu fırsat kapsamında, vergiler dahil tam 155 bin koltuk yalnızca 849 TL'den satışa sunulacak.

Kampanya Detayları

AJet'in uçuş kampanyası, 22 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00’da başlayacak ve 23 Temmuz 2025 Çarşamba gecesi saat 23.59’da sona erecek. Bu kısa sürede bilet alarak, sonbahar ve kış aylarında Türkiye’nin güzelliklerini keşfetme fırsatı yakalayacaksınız.

Geçerlilik Tarihleri ve Uçuş Noktaları

Satın alınan biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek. AJet, kampanya dahilinde 41 farklı şehre uçuş imkanı sunuyor. Bu sayede yolcular, Edirne’den Kars’a, Antalya’dan Trabzon’a kadar birçok destinasyona yalnızca 849 TL'ye uçabilecek.

Unutmayın, kampanyaya katılan biletler yalnızca tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli. Ayrıca, kampanyalı biletler sadece AJet'in resmi internet sitesi (AJet.com) ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilir. Diğer acente veya satış kanallarında bu fiyattan bilet bulmak mümkün olmayacak.