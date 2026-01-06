AJet'ten yeni yılda 9 dolar/eurodan başlayan yurt dışı kampanyası

AJet, 6-7 Ocak 2026 arasında 9 dolar/eurodan başlayan yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 10 Ocak-12 Mart 2026 seyahatlerinde geçerli, 85 bin koltuk satışta.

Kısıtlı süreli indirim: 85 bin koltuk ve seçili rotalarda 1 dolar/euro fırsatı

AJet, yeni yılın ilk dış hat kampanyasını duyurdu. Şirketin tüm yurt dışı hatlarında biletler 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Satış tarihleri: Biletler 6 Ocak 2026 saat 11.00 ile 7 Ocak 2026 saat 23.59 arasında satışta olacak.

Seyahat tarihleri: İndirimli biletler 10 Ocak - 12 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Koltuk adedi: Kampanya kapsamında toplam 85 bin koltuk satışa sunuluyor. AJet, 34 ülkede 59 noktaya sefer gerçekleştiriyor.

Kampanya dahilinde seçili rotalarda biletler 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlarla satışa çıktı. Ayrıca kampanya süresince tüm hatlarda bagaj ücretlerinde indirim uygulanacak.

Ek hizmet fiyatları: Kabin bagajı normalde 12 euroyken kampanyada 5 euro; 'Basic' bilete özel 10 kg uçak altı bagajı yine 12 euro yerine 5 euro olarak sunulacak.

İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.

AJET, YENİ YILDA YURT DIŞI HATLARDA GEÇERLİ İLK İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINI DUYURDU. KAMPANYA İLE AJET'İN TÜM YURT DIŞI HATLARINDA BİLETLER, 9 DOLARDAN/EURODAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞA SUNULDU.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları