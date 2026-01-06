AJet'ten yeni yılda 9 dolar/eurodan başlayan yurt dışı kampanyası

Kısıtlı süreli indirim: 85 bin koltuk ve seçili rotalarda 1 dolar/euro fırsatı

AJet, yeni yılın ilk dış hat kampanyasını duyurdu. Şirketin tüm yurt dışı hatlarında biletler 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Satış tarihleri: Biletler 6 Ocak 2026 saat 11.00 ile 7 Ocak 2026 saat 23.59 arasında satışta olacak.

Seyahat tarihleri: İndirimli biletler 10 Ocak - 12 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Koltuk adedi: Kampanya kapsamında toplam 85 bin koltuk satışa sunuluyor. AJet, 34 ülkede 59 noktaya sefer gerçekleştiriyor.

Kampanya dahilinde seçili rotalarda biletler 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlarla satışa çıktı. Ayrıca kampanya süresince tüm hatlarda bagaj ücretlerinde indirim uygulanacak.

Ek hizmet fiyatları: Kabin bagajı normalde 12 euroyken kampanyada 5 euro; 'Basic' bilete özel 10 kg uçak altı bagajı yine 12 euro yerine 5 euro olarak sunulacak.

İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.

