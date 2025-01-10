AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

AJet, Aralık 2024'te zamanında kalkış oranını geçen yıla göre yüzde 16,4 artırarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:22
AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

AJet, Zamanında Kalkış Başarısını Artırdı

AJet, Aralık 2024'te zamanında kalkış oranını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artırarak yüzde 85 seviyesine ulaştığını duyurdu. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, performanslarını sürekli olarak yükselttiklerini vurguladı.

Operasyonel Verimlilikte Sürekli İyileşme

Yeşilkaya, operasyonel verimliliklerini her geçen gün daha da iyileştirdiklerini belirterek, "AJet olarak bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performansla zamanında kalkış oranımızı Aralık 2024'te yüzde 85'e çıkarmayı başardık. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 73 olan zamanında kalkış performansımız böylece 16,4 puanlık bir artış gösterdi. 2023 yılına oranla 2024'te zamanında kalkış performansımızı yüzde 14 artırdık. Misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

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