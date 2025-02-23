AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Oylama Başladı: Erdoğan Yeniden Aday

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Oylama Gerçekleştiriliyor

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Genel Başkanlık için aday gösterildi. Kongre, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti ve delegeler için çalışmalar devam ediyor.

Oylama Sürecine Geçildi

Delegelere, parti yönetimini belirleyecek aday listesinin okunmasının ardından, genel başkan ve yönetim organları için oylamaya geçildi.

MKYK Aday Listesi

Kongrede oylanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) asıl üye adayları arasında şu isimler bulunmaktadır:

Abdulkadir Develi

Abdurrahman Akyüz

Ahmet Baha Öğütken

Ahmet Bilal Kıymaz

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Mücahit Arınç

Ali İhsan Yavuz

Ayşe Keşir

Aziz Babuşcu

Belgin Uygur

Cengiz Tokmak

Cihad Terzioğlu

Çiğdem Karaaslan

Derya Ayaydın

Dursun Ataş

Efkan Ala

Erkan Güral

Erkan Kandemir

Eyyüp Kadir İnan

Fahrettin Yahşi

Fatih Sadullah Selman

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerebakan

Hamza Dağ

Hasan Basri Yalçın

Hayati Yazıcı

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalyoncu Koç

Hilmi Türkmen

Hülya Terzioğlu

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mahir Ünal

Mehmet Kırmızı

Mehmet Umut Tuncer

Melek Duman

Menderes Mehmet Tevfik Türel

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Elitaş

Mustafa Hulki Cevizoğlu

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Mustafa Şen

Naim Makas

Nihat Zeybekci

Nihal Ayan

Osman Gökçek

Ömer Çelik

Ömer Faruk Besli

Ömer İleri

Ömer Serdar

Önder Matlı

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbudun

Serpil Kavrak

Sevan Sıvacıoğlu

Sevilay Tuncer

Seyithan İzsiz

Temel Başalan

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Ünal Karaman

Veli Arslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Zakir Avşar

Ziya Serdar Kılıç

MKYK Yedek Üyeleri

MKYK yedek üyeliği adayları ise şu isimlerden oluşuyor:

Arzu Silin Günaydın

Ayşe Nur Nacar

Barış Özerol

Burhan Çakır

Şevki Şar

Mücahit Yanılmaz

Fatime Yurduseven

Muhammed Emin Saraç

Cansın Yılmaz Yaşar

Emre Cemil Ayvalı

Davut Coşkun Şiviloğlu

Büşra Ergenç

Ceren Tuncer

Fehmi Küpçü

Jülide İskenderoğlu

Ensar Topçu

Serpil Yılmaz

Mahmut Eminmollaoğlu

Funda Ozan Akyol

Harun Armağan

Harun Çelik

İsmail Kaya

Kasım Bostan

Mehmet Ali Kurt

Mehmet Ali Okur

Mehmet Karabay

Mehmet Umur

Muhammed Ali Uçar

Murat Çiçek

Mustafa Hasgül

Mürsel Çavdar

Cemal Bekle

Ömer Arvas

Sevde Sena Dağlı Akdemir

Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

Disiplin ve Kurul Adayları

Merkez Disiplin Kurulu asil üye adayları arasında Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu ve diğer isimler yer alırken, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil adayları ise Ahmet Gül, Hüseyin Bürge, Suat Pamukçu olarak belirlendi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üye adayları ise Hüseyin Özbakır, İffet Polat, Serap Yaşar, İsmail Cenk Dilberoğlu ve Sabahattin Karakelle olarak açıklandı.

Faaliyet Raporları Sunuldu

Oylama işlemi öncesinde, partinin faaliyet raporu Genel Sekreter Fatih Şahin tarafından açıklandı. Ayrıca, kesin hesap ve bütçe raporları Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz tarafından delegelere aktarıldı.