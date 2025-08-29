DOLAR
41,15 -0,23%
EURO
48,13 0,04%
ALTIN
4.556,21 -1,08%
BITCOIN
4.451.898,86 3,33%

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Özgür Özel'e Tepki: 'Anayasa 138 apaçık'

Hakan Han Özcan, Özgür Özel'in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve yargıyı hedef alan açıklamalarını Anayasa'nın 138. maddesine atıfla eleştirerek yargıya baskı döneminin kapandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:15
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Özgür Özel'e Tepki: 'Anayasa 138 apaçık'

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Özel'e tepki

Yargıya müdahale suçlaması ve Anayasa 138 vurgusu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez."

Özcan, açıklamasında yargıya yönelik bu söylemleri Anayasa ihlali ve millete yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken, CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez, telkinde bulunamaz, yargıyı yönlendiremez. Görülmekte olan davalar üzerinden yapılan bu tehditler, sadece yargıya değil, doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Anayasa herkes için bağlayıcı değil mi? Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaksa, bu açık ihlalin gereği derhal yapılmalıdır."

Özcan ayrıca, Türkiye'de yargıya yönelik baskı ve sindirme döneminin sona erdiğini vurguladı ve şu uyarıda bulundu:

"Türkiye'de artık yargıya ayar verme, hakimleri sindirme dönemi kapanmıştır. Kim olursa olsun, Anayasa'yı çiğneyen, karşısında milletin iradesini ve hukukun üstünlüğünü bulacaktır."

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
ÜSKAP Başladı: Hatay'da 3 Ay Boyunca Aylık 32.500 TL Destekle İstihdam Hamlesi
3
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
5
Belçika'dan Tepki: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptali 'Diplomasiye Darbe'
6
Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos'a Özel Klip
7
Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı