AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Özgür Özel'e Tepki: 'Anayasa 138 apaçık'

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Özel'e tepki

Yargıya müdahale suçlaması ve Anayasa 138 vurgusu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez."

Özcan, açıklamasında yargıya yönelik bu söylemleri Anayasa ihlali ve millete yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken, CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez, telkinde bulunamaz, yargıyı yönlendiremez. Görülmekte olan davalar üzerinden yapılan bu tehditler, sadece yargıya değil, doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Anayasa herkes için bağlayıcı değil mi? Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaksa, bu açık ihlalin gereği derhal yapılmalıdır."

Özcan ayrıca, Türkiye'de yargıya yönelik baskı ve sindirme döneminin sona erdiğini vurguladı ve şu uyarıda bulundu:

"Türkiye'de artık yargıya ayar verme, hakimleri sindirme dönemi kapanmıştır. Kim olursa olsun, Anayasa'yı çiğneyen, karşısında milletin iradesini ve hukukun üstünlüğünü bulacaktır."