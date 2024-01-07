AK Parti Artvin milletvekili Faruk Çelik'in annesi vefat etti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, geçtiğimiz ay babası Hacı Yaşar Çelik'in ardından hayatını kaybetti. Çelik, bu acı kaybın ardından 15 gün içinde hem babasını hem de annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Vefat haberi üzerine sevenleri ve siyaset camiasından taziye mesajları geldi. Çelik'e, sosyal medya üzerinden başsağlığı dilekleri ile destek mesajları iletiliyor.

Hadise Çelik için bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından, Baruthane Mezarlığı'nda defnedilecek.