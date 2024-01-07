AK Parti Artvin milletvekili Faruk Çelik'in annesi vefat etti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in acı günü! Geçtiğimiz ayın sonunda babası Yaşar Çelik'i kaybeden Çelik'in annesi Hadise Çelik'te hayatını kaybetti. Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik'in vefat haberi, sevenleri ve siyaset camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

AK Parti Artvin milletvekili Faruk Çelik'in annesi vefat etti
Yayın Tarihi:

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, geçtiğimiz ay babası Hacı Yaşar Çelik'in ardından hayatını kaybetti. Çelik, bu acı kaybın ardından 15 gün içinde hem babasını hem de annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Vefat haberi üzerine sevenleri ve siyaset camiasından taziye mesajları geldi. Çelik'e, sosyal medya üzerinden başsağlığı dilekleri ile destek mesajları iletiliyor.

Hadise Çelik için bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından, Baruthane Mezarlığı'nda defnedilecek. 

Öne Çıkanlar
Birikmiş TL'si olan koşa koşa bundan alacak! Yatırım dahisi zengin edecek formülü açıkladı Birikmiş TL'si olan koşa koşa bundan alacak! Yatırım dahisi zengin edecek formülü açıkladı
Otomobil alıp satanlar şok geçirecek! Süre tam 3 yıl uzatıldı Otomobil alıp satanlar şok geçirecek! Süre tam 3 yıl uzatıldı
Kotunuza yağ damladıysa endişelenmeyin! Bu taktik yaş lekesini silgi gibi siliyor Kotunuza yağ damladıysa endişelenmeyin! Bu taktik yaş lekesini silgi gibi siliyor
Çok Okunanlar
Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın Kimdir? AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın Kimdir? AK Parti'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları kesinleşti AK Parti'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları kesinleşti AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Fatma Şahin Kimdir? AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Fatma Şahin Kimdir? İşte 2023'ün en çok satan otomobil modelleri İşte 2023'ün en çok satan otomobil modelleri İkinci el telefon almadan önce bir kez daha düşünün! Bunu bilmeden paranızı sakın vermeyin! İkinci el telefon almadan önce bir kez daha düşünün! Bunu bilmeden paranızı sakın vermeyin!