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AK Parti Baklan İlçe Kongresi'nde Nihat Zeybekci'den Önemli Mesajlar

Zeybekci, Baklan ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu, Kürt kardeşlerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:35
AK Parti Baklan İlçe Kongresi'nde Nihat Zeybekci'den Önemli Mesajlar

AK Parti Baklan İlçe Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, Kürt toplumuna olan bağlılığını vurgulayarak, "Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur." ifadelerini kullandı.

Başarılar ve Oyunlar

Açıklamalarında, AK Parti'nin önemli projelerine değinen Zeybekci, bu çalışmaların milletin desteğiyle devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Bin yıldan beri devam eden bir savaş var. Haçlı Seferleri ile başlayan ve değişmeyen bir plan var." dedi.

TUSAŞ terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyen Zeybekci, "Kandil'deki satılmışların nereye satıldıklarını çok iyi biliyoruz." diyerek bu konuda kararlılığını ifade etti.

Kongre Detayları

Tek aday olarak mevcut ilçe başkanı Tamer Şen'in yarıştığı kongreye, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan katıldı. Zeybekci, kongrenin ardından Çivril ilçesindeki kongreye geçerek burada da mevcut ilçe başkanı Özkan Avcı'nın başkanlığa seçildiği duyuruldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4) Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4) Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4) Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 4) Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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