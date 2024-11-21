DOLAR
34,49 -0,06%
EURO
36,25 0,22%
ALTIN
2.961,95 -0,92%
BITCOIN
3.390.681,16 -4,33%

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde AK Parti İlçe Başkanlığına taşla saldıran şüpheli E.Z. tutuklandı. Olayın detayları ve şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:27
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına düzenlenen taşlı saldırı sonrası şüpheli E.Z. (23) tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, iki kaldırım taşını başkanlık binasının camına atarak kıran zanlının eşkalinden tespit edilmesi ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Operasyonu ve Ele Geçirilen Buluntular

Polis ekipleri, E.Z.'yi Başakşehir'deki ikametinde yakalarken, yapılan aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, bir telefon ile olay anında üzerindeki ayakkabı ve mont ele geçirildi. Sorgulamanın ardından şüphelinin, önceki suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin İfadesi ve Psikiyatrik Geçmişi

Zanlının psikatri tedavisi gördüğü ve olay günü aşırı alkollü olduğundan nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığı belirtildi. E.Z.'nin bu yıl içinde bir psikiyatri bölümünde dört kaydının olduğu tespit edildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.Z., "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Hakimlikteki İfadesi

Hakimlikte kendisinin olay günü orada olmadığını savunan E.Z., "Kendime zarar vermemek için etrafa zarar verdim. Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim," şeklinde ifade verdi. E.Z. suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YEE, Bosna Hersek'teki Sel Kurbanları için Şiir Gecesi Düzenledi
2
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı
3
Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı
4
İstanbul'da 2023 Hindistan Film Festivali Başladı
5
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Zahid Sobacı'nın ABU Genel Kurulunda Gazze Konuşması
7
Nuriş Sandviç Panel Fabrikası'nın Temeli Atıldı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar