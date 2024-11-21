AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına düzenlenen taşlı saldırı sonrası şüpheli E.Z. (23) tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, iki kaldırım taşını başkanlık binasının camına atarak kıran zanlının eşkalinden tespit edilmesi ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Operasyonu ve Ele Geçirilen Buluntular

Polis ekipleri, E.Z.'yi Başakşehir'deki ikametinde yakalarken, yapılan aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, bir telefon ile olay anında üzerindeki ayakkabı ve mont ele geçirildi. Sorgulamanın ardından şüphelinin, önceki suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin İfadesi ve Psikiyatrik Geçmişi

Zanlının psikatri tedavisi gördüğü ve olay günü aşırı alkollü olduğundan nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığı belirtildi. E.Z.'nin bu yıl içinde bir psikiyatri bölümünde dört kaydının olduğu tespit edildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.Z., "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Hakimlikteki İfadesi

Hakimlikte kendisinin olay günü orada olmadığını savunan E.Z., "Kendime zarar vermemek için etrafa zarar verdim. Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim," şeklinde ifade verdi. E.Z. suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.