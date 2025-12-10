AK Parti Bilecik’te Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı — Serkan Yıldırım’dan Hizmet Vurgusu

AK Parti Bilecik’te Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda ele alınanlar

Toplantıda şehir genelinde yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve teşkilatın saha faaliyetleri değerlendirildi. İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, birlik, koordinasyon ve hizmet odaklı çalışma anlayışının sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Serkan Yıldırım toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Birlik, kararlı duruş ve hizmet bilinciyle şehrimizin her bir köşesi için çalışmayı sürdürüyoruz; Bilecik’e değer katacak her adımı birlikte atmaya devam edeceğiz"

