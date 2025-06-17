AK Parti, Cemil Meriç'i Vefatının 38. Yılında Andı

AK Parti, Cemil Meriç'i İhtişamla Andı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç'in vefatının 38. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde Meriç'i rahmet ve şükranla andı. Lafı geçen yıllarda, 'Öğrencilik yıllarımızda Türkiye'nin ona ne kadar ihtiyacı olduğunu derinden hissederek okurduk ve okudukça da bizi aydınlatırdı' ifadelerini kullandı.

Anma Programında Duygulu Anlar

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Cemil Meriç'i Anma' programında, Hüseyin Yayman Meriç'i rahmet, hürmet, şükran ve dualarla andığını dile getirdi. Yayman, Meriç'in bir 'mütefekir' olarak Türkiye'nin aklına, vicdanına ve kalbine ses olduğunu belirterek, 'Cemil Meriç, ulu çınarlar gibi fırtınalı diyarlarda yetişen müstesna bir şahsiyettir' ifadeleriyle onun bilge kişiliğine vurgu yaptı.

Yayman, öne çıkan bir alıntıda ise, 'Bazıları taçla doğar, bazıları kılıçla doğar, ben kalemle doğmuşum' sözlerini hatırlatarak, Meriç'in kaliteyi ve derinliği araştıran bir fikir işçisi olduğunu aktardı.

İkna Edici Mesajlar verildi

Ala, Meriç'in 'Bu Ülke' adlı eserinden alıntılarla, 'Bu kitabı okurken, ülkenin ona ne kadar ihtiyaç duyduğunu derinden hissettim' diyerek, Meriç'in eserlerinin fikir dünyasına ışık tutan bir güneş gibi olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikte Gazze'deki duruma da değinen Ala, 'Dünyanın gözünde işlemekte olan bu insanlık suçuna karşı bir insani duruşa ihtiyacımız var' vurgusuyla Meriç'in insani ve haysiyetli duruşunun önemine atıfta bulundu. 'Özgüven içinde hareket edeceğiz. Ne gelirse ona 'evet' diyerek bir yere varamayız' şeklinde konuştu.

Panel ile Devam Eden Anma Etkinliği

Etkinlik, ayrıca Cemil Meriç'in hayatına dair hazırlanan video gösterimi ve ardından yapılan panelle sona erdi. Panelin modaratörlüğünü Ayşe Böhürler üstlendi. Prof. Dr. Ümit Meriç, yazar ve şair Beşir Ayvazoğlu ve Dr. Murat Yılmaz, Cemil Meriç'in fikir dünyası, eserleri ve Türk düşünce hayatına etkisi üzerine değerli katkılarda bulundular. Meriç'in eserlerinin ve düşüncelerinin Türk kültüründe nasıl yer bulduğunu ele alan konuşmalar dinleyicilerden büyük ilgi topladı.

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç, vefatının 38. yılında anıldı. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, AK Parti Genel Merkezi'nde "Cemil Meriç'i Anma" programı düzenlendi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK üyesi Ayşe Böhürler'in (solda) moderatörlüğünü yaptığı panelde, Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç (sağ 2), yazar ve şair Beşir Ayvazoğlu (sol 2) ile Dr. Murat Yılmaz (solda) konuşmacı olarak yer aldı.

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç, vefatının 38. yılında anıldı. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, AK Parti Genel Merkezi'nde "Cemil Meriç'i Anma" programı düzenlendi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK üyesi Ayşe Böhürler'in (solda) moderatörlüğünü yaptığı panelde, Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç (sağ 2), yazar ve şair Beşir Ayvazoğlu (sol 2) ile Dr. Murat Yılmaz (solda) konuşmacı olarak yer aldı.