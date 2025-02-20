AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına Açılan Ateşin Yargı Süreci Devam Ediyor

Yargılama Süreci Sürüyor

Adana’da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya pompalı tüfekle ateş açan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya Katılım

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 20 Nisan 2023'te binaya ateş eden tutuklu sanık Erdem Kaya ve avukatı katıldı.

Cezai Ehliyet Raporu

Mahkeme hakimi, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dava dosyasına eklendiğini belirtti.

Sanık İfadesi ve Talepler

Savunması alınan sanık Erdem Kaya, psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne sürerek, “Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme hakimi, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Suçlamalar ve Cezalar

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının deprem nedeniyle boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya, tutuklanmıştı. Sanık hakkında, "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştır.