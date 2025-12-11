Maltepe'de Kargo Çalışanı Araçta Ölü Bulundu

Olay Yerinde İlk Tespit

Olay, saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi üzerindeki bir otoparkta meydana geldi. Sabah işe gitmek için araca gelen ve şoför koltuğuna oturan N.C’i (70)'yi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahallelinin İfadesi

Azmi Kahraman, araç içerisinde bir kişinin ölü bulunduğunu belirterek, "Yoğun bir kalabalık gördük. Öğrendik ki kargo çalışanı bir kişi araç içerisinde hayatını kaybetmiş. Sanırım sabah işine gidecekti. KOAH hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş bir kızı varmış. Tanıdık biri değilmiş, bu civarda bir yere yeni taşınmış. Arabanın içerisinde kendiliğinden ölmüş" dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kesin ölüm nedeninin Adli Tıp raporuyla netleşeceğini bildirdi.

