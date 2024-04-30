AK Parti’de MYK sona erdi: Sözcü Ömer Çelik gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı

AK Parti’de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının hemen ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ve toplantıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik’in Filistin meselesinden, Erdoğan’ın Irak ziyaretine kadar pek çok konuda açıklama yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şu şekilde:



“Gazze’ye sahip çıkacağız”

“Tüm dünya halkları, daha önce görülmemiş bir şekilde Filistin’in yanında yer alıyor. Son dönemde ABD’de yaşanan protestoları bastırma anlayışı, haklı duruşu ters kelepçe ile karşılıyor. Yahudi düşünürler de soykırımcı politikalara karşı güçlü bir tepki ortaya koyuyor. Siyonizm söz konusu olunca insan hakları askıya alınıyor. İnsanlık eninde sonunda bu soykırım zihniyetini yenecektir. Biz Gazze’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz””

“Irak PKK’yı terör örgütü listesine almalı”

“Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti olumlu geçmiştir. Tek seferde çok sayıda yapılan anlaşmalar, pozitif yöndeki gelişmeleri göstermektedir. Önemli konulardan biri de PKK’yı yasaklı örgüt listesine almaları. Ancak biz PKK’yı terör örgütü listesine almalarını bekliyoruz. Terör örgütleri nasıl muamele görüyorsa, onlarda aynı muameleyi görmeli. BM’nin 51. maddesinden aldığımız yetki ile Irak’a müdahale etmek durumunda kalıyoruz ancak bu Irak’ın toprak bütünlüğüne karşı değildir. Buna mecbur kalıyoruz.”

Yeni anayasa çalışmaları

“Yeni anayasa çalışmalarına olumlu yaklaşmaktayız. Türkiye’de artık parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları sona ermiştir. Şimdi de ülkenin çağdaş ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Aksayan yerleri düzeltmek mümkündür.”

Ömer Çelik, ekonomi politikalarıyla ilgili olarak ise “Zaman zaman bazı spekülasyonlar yapılıyor ancak Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır” ifadelerinde yer verdi.

Atanamayan öğretmenler için ise Çelik, “Takvim konusunda çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda açıklanacaktır” şeklinde konuştu.

Kendisine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Hamas terör örgütüdür” sözleri sorulduğunda ise Ömer Çelik, “Bu açıklamayı yanlış buluyoruz. Doğru bir nitelendirme değil” cevabını verdi.