Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,4 -0,08%
EURO
34,67 -0,4%
ALTIN
2.378,5 -1,83%

AK Parti’de MYK sona erdi: Sözcü Ömer Çelik gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 17:56
AK Parti’de MYK sona erdi: Sözcü Ömer Çelik gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı

AK Parti’de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının hemen ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ve toplantıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik’in Filistin meselesinden, Erdoğan’ın Irak ziyaretine kadar pek çok konuda açıklama yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Gazze’ye sahip çıkacağız”

“Tüm dünya halkları, daha önce görülmemiş bir şekilde Filistin’in yanında yer alıyor. Son dönemde ABD’de yaşanan protestoları bastırma anlayışı, haklı duruşu ters kelepçe ile karşılıyor. Yahudi düşünürler de soykırımcı politikalara karşı güçlü bir tepki ortaya koyuyor. Siyonizm söz konusu olunca insan hakları askıya alınıyor. İnsanlık eninde sonunda bu soykırım zihniyetini yenecektir. Biz Gazze’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz””

“Irak PKK’yı terör örgütü listesine almalı”

“Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti olumlu geçmiştir. Tek seferde çok sayıda yapılan anlaşmalar, pozitif yöndeki gelişmeleri göstermektedir. Önemli konulardan biri de PKK’yı yasaklı örgüt listesine almaları. Ancak biz PKK’yı terör örgütü listesine almalarını bekliyoruz. Terör örgütleri nasıl muamele görüyorsa, onlarda aynı muameleyi görmeli. BM’nin 51. maddesinden aldığımız yetki ile Irak’a müdahale etmek durumunda kalıyoruz ancak bu Irak’ın toprak bütünlüğüne karşı değildir. Buna mecbur kalıyoruz.”

Yeni anayasa çalışmaları

“Yeni anayasa çalışmalarına olumlu yaklaşmaktayız. Türkiye’de artık parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları sona ermiştir. Şimdi de ülkenin çağdaş ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Aksayan yerleri düzeltmek mümkündür.”

Ömer Çelik, ekonomi politikalarıyla ilgili olarak ise “Zaman zaman bazı spekülasyonlar yapılıyor ancak Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır” ifadelerinde yer verdi.

Atanamayan öğretmenler için ise Çelik, “Takvim konusunda çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda açıklanacaktır” şeklinde konuştu.

Kendisine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Hamas terör örgütüdür” sözleri sorulduğunda ise Ömer Çelik, “Bu açıklamayı yanlış buluyoruz. Doğru bir nitelendirme değil” cevabını verdi.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı

Milli Emlak’tan 81 ilde fişek gibi kampanya! 980 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Dyson Anneler Günü kampanyasında o ürünler bedavaya verilecek: Annelere hizmette sınır yok!

Emeklilere Denizbank'tan haber geldi! 100.000 TL ek ödemeniz hazır

Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı

TEB Bankası'ndan Herkese 70.000 TL Ödeme Fırsatı Başladı! Başvusunu ileten kapacak

Kocaeli ve Bir Şehirde 47 Arazi ve Arsa Şimdi Taksitle Satılıyor! İşte Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Fırsatlar

İkinci el parasına sıfır otomobil! Sadece 440 bin TL'ye sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz

Emeklilik reformu devrede: 1991-2008 arasındaki SGK'lılara emeklilik müjdesi! Başvuru Yolu Açıldı

Konut kampanyasında zirve detay! Konut sahibi olmak isteyenler hemen kredi çekebilecekler

TCKN ile gelene 3-9 Mayıs'ta 5.000 TL nakit ödeme var!

Milli Emlak’tan 81 ilde fişek gibi kampanya! 980 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satıyor