AK Parti'den 2028 ve 2029 Seçim Hazırlıkları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de Türkiye Buluşmaları kapsamında 2028 ve 2029 seçimleri için hazırlıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:38
AK Parti'den 2028 ve 2029 Seçim Hazırlıkları

AK Parti, Gelecek Seçimlere Hazırlanıyor

Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli'de yaptığı konuşmada, "Bir seçim bittiğinde bir sonraki seçim için ertesi gün çalışan kadrolarız" diyerek 2028 ve 2029 seçimleri için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Gönül Köprüleri Kuruluyor

Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle katıldığı AK Parti Türkiye Buluşmaları'nda, bu programların 81 ilde toplumla bağları güçlendirmek amacı taşıdığını vurguladı.

AK Parti'nin 23 Yıllık Hikayesi

Kaya, "AK Parti, 23 yıllık süreçte problemleri çözmek ve toplumun her kesimine ulaşmak için adanmış bir hareket haline geldi. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile bu dönemde birçok sorun çözüme kavuşturuldu" dedi.

Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir

Teşkilatlarının çalışmalarını aktaran Kaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 yıl boyunca 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla hareket etti. Biz de bu anlayışla sahadayız" şeklinde konuştu.

Yerel Seçim Sonuçları Değerlendiriliyor

Yerel seçimlerle ilgili bir soru üzerine Kaya, "Milletimizin verdiği kararlar bizim başımızın üstünde ve sonuçları titizlikle değerlendiriyoruz" dedi.

İhtiyaçlara Ulaşmak İçin Buradayız

Kaya, "Bugün Kocaeli'de halkla buluşmak ve sorunlarına çözüm üretmek üzere buradayız. Gönül köprülerimizi sağlamlaştırmak amacıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Kaya, Kocaeli büyükşehir belediye başkanı ve il başkanı ile saha çalışmalarına katılacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

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