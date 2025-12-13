Kütahya'da Trafik Masaya Yatırıldı: Araç Sayısı 5 Yılda %32,81 Arttı

Kütahya'da şehir içi trafik masaya yatırıldı

Kütahya Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunları ve çözüm yollarını tartışmak üzere "Kütahya Kent Ulaşımında Trafik Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir çalıştay düzenledi. Etkinlikte ulaştırma uzmanları ve belediye yetkilileri bir araya geldi.

Çalıştay ve konuşmacılar

Çalıştayda ulaştırma alanında uzman Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Dr. Salih Mesut Öztürk konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, şehir içi trafik sıkışıklığı, yaya güvenliği, toplu taşıma ve kavşak düzenlemeleri gibi başlıkları ele aldı.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın tespiti

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı üniversite nüfusunun yarattığı yoğunluğa dikkat çekti ve toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları şöyle aktardı:

"Kütahya’da büyük bir üniversite nüfusu bulunduğundan dolayı sabah akşam pik saatlerde yoğunluk fazla. Yurt kampüs hatlarında yetersiz araç olduğunu tespit etmişiz. Ücret politikası ve ücretlemelerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz, memnuniyetsizlik var. Hem siyasetçi için bürokrat için en önemli şey müşteri memnuniyetidir. Bir siyasi parti olarak iktidar olursunuz, belediyede iktidar olursunuz. Buradaki başarınız nedir? Memnuniyettir. Toplu ulaşımda da en önemli şey buradan temel hizmet, sen bu hizmeti mecbursun alıyorsun. Benim de sana en güzel hizmeti vermem lazım bir anket yaparak. Uluslararası standartlara uygun bir metrekareye ne kadar yolcu düşeceği belli, oturma yerleri belli, ayakta durma yerleri belli. Böyle götürüyorsanız buradaki o anketi yapmanıza da gerek yok. Memnuniyet çok düşük çıkar. Belediye en temel unsurdur."

Başkan Kahveci'nin değerlendirmesi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci şehrin son 5 yıllık verilerini değerlendirerek trafik baskısının nedeninin nüfus değil araç artışı olduğunu vurguladı. Kahveci sözlerinde şunları söyledi:

"Şehrimiz bir taraftan büyürken, hareketliliği artarken bu alanda akılla bilimle fenle de yönetmek çok kıymetli olacaktır. Bu bir zorunluluk artık, kaçınılmaz bir durumdur. Şehrimizin son 5 yıllık verileri incelendiğinde bize büyük bir tablo çıkıyor önümüze. Araç artış oranımız %32,81. Nüfus artış oranımız yüzde 0,95. Her bin vatandaşa da 626 araç düşüyor. Yani araç sahipliğindeki artış nüfus artış hızının neredeyse 34 katı. Bu dikkat çekici tabloyu doğru okuduktan sonra da doğru yönetmek için kolları sıvamak gerekiyor. Bir buçuk iki yıllık bir süre içerisinde çok ciddi dokunuşlar için sürekli incelemede bulunduk. Üniversiteler dahil olmak üzere söyleyecek katkı veren üniversite hocalarımıza destekleriniz için teşekkürler sunuyoruz. Geldiğimiz noktada trafikte bir takım sinyalizasyon çalışmaları birazdan anlatılacak; ben girmeyeceğim tekrar olsun anlamında ifade etmiyorum. Sunulacak güzel iyileştirmeleri yaptık. Yeni dönemde daha farklı, daha da değer katacak çalışmaları yine yapacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma da sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz o tablo, sunmuş olduğunuz tablo şunu ifade ediyor: Şehirde yaşanan trafik baskısı aslında nüfus kaynaklı değil, araç kaynaklı bir yoğunluk kaynaklı sorundur. Bu durumda doğal olarak kavşaklarımızda yoğunluk artışına sebebiyet vermekte. Mesai saatlerine gidiş ya da dönüş saatleri dediğimiz pik saatlerde de müthiş bir şekilde trafik akışı ve güvenliği sorunu oluşturuyor."

Veriler ve riskli noktalar

Çalıştayda paylaşılan verilere göre şehir içi ulaşımda dikkat çeken istatistikler şunlar:

• Araç sayısı son 5 yılda: %32,81 artış

• Nüfus artışı aynı dönemde: %0,95

• Bin kişiye düşen araç: 626

2020–2025 yılları arasında toplam 326 kaza meydana geldiği, bunların 158'inin ölümlü veya yaralanmalı olduğu bildirildi. Paylaşılan istatistiklere göre 2025 yılı 75 kazayla en riskli yıl oldu. En çok kaza görülen kavşaklar ise Sanayi Kavşağı, Sporkent Kavşağı, Vefa Mahallesi Kavşağı, Meydan Kavşağı olarak açıklandı.

Çözüm önerileri

Çalıştay kapsamında kavşak düzenlemeleri, sinyalizasyon iyileştirmeleri, park alanlarının düzenlenmesi, yaya güvenliğinin artırılması ve toplu taşımanın geliştirilmesi gibi başlıklarda öneriler sunuldu. Belediye yetkilileri, kısa ve orta vadede uygulanabilecek iyileştirmeler ile uzun vadede kentsel ulaşım planlaması adımlarını atacaklarını belirtti.

Çalıştay, kent içi trafik yönetimini bilimsel verilere dayandırma ve farklı paydaşlarla iş birliği içinde çözümler üretme hedefiyle sonlandı.

