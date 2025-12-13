DOLAR
Kızılırmak Deltası'nda Su Seviyesi Düşüyor: Kuraklık Yeraltı Sularını Beslemiyor

OMÜ uzmanları Kızılırmak Deltası'nda kuraklık nedeniyle göl ve yer altı su seviyelerinin düştüğünü, bölgedeki canlı çeşitliliğinin tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:10
Karadeniz'in en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, dron ile görüntülenirken uzmanlar deltada su seviyesinde belirgin bir düşüş olduğunu ve kuraklığın bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini bildiriyor.

Uzmanlar ne diyor?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, deltada gözlemlenen su çekilmesinin temel nedeninin son yıllarda giderek artan kuraklık olduğuna dikkat çekti.

'Kızılırmak Deltası Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biridir. Aynı zamanda bölgemizin tarımsal bir sahasıdır. Deltadaki su seviyelerinde son yıllarda az da olsa bir alçalma görülüyor. Özellikle göl seviyelerinde bunu net biçimde gözlemlemekteyiz. Bu tamamen kuraklıkla bağlantılıdır. Türkiye genelinde yaşanan yağış azlığı Samsun’u da derinden etkiliyor'

'Samsun genelinde yüksek kesimlerde hem kar hem de yağmur yağışlarında bir azalma söz konusu. Barajlarımızın doluluk oranı düştü. Kızılırmak Deltası’ndaki göller ve yer altı suları yeterince beslenemiyor. Bu durum bölgedeki birçok canlı türü açısından risk oluşturuyor'

'Şu an sonbaharın bittiği, kışın başladığı dönemdeyiz. Ancak ne kar şeklinde ne de yağmur şeklinde anlamlı bir yağış düşmedi'

Uzmanlar, göl ve yer altı su seviyelerindeki azalışın hem tarımsal üretim hem de delta ekosistemi için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

