AK Parti'den Deprem Bölgesine Ziyaret: İkinci Yıl Etkinliği

AK Parti'den Deprem Bölgesine "Çıkarma"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında partinin depremin etkilediği bölgelere gerçekleştireceği ziyaretleri duyurdu. Kaya, bu ziyaretlerde vatandaşların dertlerini dinleyeceklerini ve yapılan çalışmaları aktaracaklarını ifade etti.

6 Şubat Depremleri Anısına

Kaya, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devletin tüm birimleriyle birlikte depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. "Asrın felaketinin" ikinci yılı için programlar düzenlediklerini vurguladı.

AK Parti'nin milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve bakanların, TOKİ konutlarında vatandaşlara ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Kaya, "Adeta depremden etkilenen tüm insanlara bir çıkarma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İnsanların Yanında Olmak Önemli

Kaya, yıl boyunca deprem bölgelerinde sürekli çalışmalarda bulunduklarını, her zaman vatandaşları desteklediklerini ifade etti. "Evlerine kavuşanları ziyaret edeceğiz, yetim evlatlarımızı destekleyeceğiz" diyen Kaya, esnafa da hayırlı olsun dileklerini ileteceklerini söyledi.

Seferberlik ve Hedefler

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kaya, milletin emrinde olduklarını ve sorunları çözmek için sürekli seferberlik halinde olduklarını kaydetti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın Adıyaman ziyareti ve diğer illerde yapılacak programlar da büyük önem taşıyor.

Kaya, "Her zaman milletimizin emrindeyiz, yanındayız ve 7/24 seferberlikteyiz" diyerek sözlerini tamamladı.