AK Parti’den emeklilere müjde: Zam ve iyileştirme tarihi belli oldu

Emeklilere Yönelik Yeni Düzenleme: AK Parti'den Müjdeli Haber!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haziran sonu temmuz başında emeklileri sevindirecek bir açıklama yaptı. Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlar için alım gücünü artırmayı hedefleyen iyileştirmeler yolda.





AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Temmuz Ayını İşaret Etti

Muhammet Emin Akbaşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, emekli maaşlarına yönelik olası bir düzenleme hakkında bilgi verdi. 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme düzenlemesinin olup olmadığı sorulan Akbaşoğlu, yerel seçimler nedeniyle bu tarihe kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Nisan ayının ortalarında Meclis'in çalışmalara başlayacağını ifade eden Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Hükümetin emeklilere yönelik bu olası düzenleme, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Akbaşoğlu'nun açıklamasıyla birlikte kamuoyunda, emekli maaşlarına yapılacak olan iyileştirmelerle ilgili yeni beklentiler oluştu.