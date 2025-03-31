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AK Parti'den Geleneksel Bayramlaşma Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş önderliğinde bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:15
AK Parti'den Geleneksel Bayramlaşma Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti'den Geleneksel Bayramlaşma Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş liderliğinde geleneksel bayramlaşma programı düzenledi. Programda, Türkiye Yüzyılı vurgusu yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ramazan Bayramı'nın Anlamı

Programda bulunan Elitaş, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diledi. Ramazan ayının, bereket ve mağfiret ayı olduğunu vurgulayan Elitaş, teşkilat çalışmalarını ve vefa iftarlarını örnek gösterdi.

Ülke İçin Tehditler

Elitaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşıyla bir aile olduğunu belirterek, iç meselelerin aile içinde çözümlenmesi gerektiğini ifade etti. Tarihsel örneklerle bu noktayı güçlendiren Elitaş, geçmişteki mandacılık anlayışının günümüzde de bazılarının aklında yaşadığını belirtti.

Gazze'deki Soykırımın Tespiti

Programda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de gerçekleşen soykırıma dikkat çekti. Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dünyaya adalet çağrısında bulunduklarını belirtti.

Birlik Mesajları Devam Ediyor

Başka bir konuşma yapan Ömer İleri, bayramın, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu dönemlerde daha da önemli olduğunu dile getirdi. İleri, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olacağını ifade etti.

Filistin ve İsrail Gerginliği

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da, bayram vesilesiyle ihtiyaç sahipleriyle bir arada olduklarını belirterek, Gazze’deki durumu eleştirdi. Özcan, bayramın sevincinin yaşandığı anlarda Filistinli masumların zalimce saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının katıldığı etkinlikte, AK Parti üyeleri birbirleriyle bayramlaştı ve birlik mesajları verdi.

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