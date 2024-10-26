DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.300.968,76 -0,23%

AK Parti'den Netanyahu'ya Sert Kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in İran’a saldırısını ve Netanyahu’nun eylemlerini kınadı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:55
AK Parti'den Netanyahu'ya Sert Kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadıklarını ifade etti.

İsrail’in Eylemleri Tehdit Oluşturuyor

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış Gücüne saldıran bu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. " dedi.

Bölgesel Barış İçin Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhuriyete Doğru: MEB'den Önemli Video Yayını
2
Güvenlik-İş Genel Başkanı'ndan Özel Güvenlik Görevlilerine Destek
3
Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 924 Olmaya Devam Ediyor
4
AB'nin Kosova'ya Yönelik Cezai Tedbirleri ve Reform Beklentileri
5
İsrail Ordusunun Tulkerim'deki Saldırısı
6
Sakarya'da Özel Bireyler Atlı Terapiyle Hayata Bağlanıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Mesajı

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak