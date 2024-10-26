AK Parti'den Netanyahu'ya Sert Kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadıklarını ifade etti.

İsrail’in Eylemleri Tehdit Oluşturuyor

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış Gücüne saldıran bu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. " dedi.

Bölgesel Barış İçin Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."