AK Parti Esenyurt'ta Toplu Sünnet Şöleni: Kaya'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Etkinlik ve katılım

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni, Üçevler'de bulunan İlçe Başkanlığının bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 300 çocuk ile aileleri ve bazı vatandaşlar katıldı. Şölen, Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı; çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Kaya'nın mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, törende yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Kaya, Türkiye'de ve Türkiye'nin gönül coğrafyasında birliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, '1000 yıldır bu topraklarda çok büyük bedeller ödendiğini ve büyük kayıplar yaşadık' ifadesini kullandı. Ayrıca, annelerin ağlamaması ve ailelerin acı haberlerle boğulmaması için çaba gösterileceğini belirterek, 'Artık bu ülkenin bütün annelerinin yüzü gülsün, kardeşlik türküleri söylensin' dedi.

Kaya, coğrafyada yaşanan oyunlara ve tuzaklara karşı en güçlü cevabın Türkiye içinde kardeşliği büyütmek olduğunu vurguladı ve 'Türkiye'de ve Türkiye'nin gönül coğrafyasında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı her zamankinden daha diri tutmak zorundayız' sözlerini yineledi. Konuşmasını, 'Allah'ın izniyle bu Terörsüz Türkiye sürecini de başarıyla tamamlamayı Rabb'im bize nasip edecek.' diyerek sürdürdü.

Özdemir'den 2028 çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise 2028'de yapılacak Genel Seçimler'e atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için çalışacaklarını kaydetti. Özdemir, partinin vatandaşın tüm sorunlarıyla dertleşen bir yapı olduğunu belirtti ve bazı belediyelerin kaynaklarını kendi siyasi çekişmeleri için harcayan bir anlayışı eleştirdi. 'Biz hep birlikte bu anlayışa dur diyoruz' ifadelerini kullanan Özdemir, vatandaşla süregelen gönül bağını koruyarak 2028'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü şekilde göreve getireceklerini söyledi.

Etkinlik ayrıntıları ve hediyeler

Etkinlikte katılımcılara ikramların yanı sıra programı onurlandıran konuklara takdimler de yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve İl Başkanı Abdullah Özdemir'e tablo hediye edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (ortada) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sol2) AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplu sünnet şölenine katıldı.