AK Parti'den Eskişehir'de Birlik Ve Beraberlik Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin düzenlediği "Teşkilat Pikniği"nde Eskişehir Orman Fidanlığı'nda konuştu. Dağ, konuşmasında Türkiye'nin mevcut durumuna atıfta bulunarak, "Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Siyasetin ciddiyetinin farkındayız" dedi.

23 Yılın Getirdiği Sorumluluk

23 yıl önce millete hizmet amacıyla kurulan AK Parti'nin, her bir teşkilat mensubunun gayreti ve inancıyla büyüdüğüne dikkat çeken Dağ, "AK Parti, milletin iktidar emanetine büyük bir sorumlulukla sahip çıkmıştır" vurgusunu yaptı. Dağ, partilerinin yalnızca Türkiye'deki değil, dünya genelindeki mazlumlara umut olduğunu belirtti.

Başarılarımızı Sahipleniyoruz

Dağ, AK Parti teşkilatlarının elde ettiği başarıları çıkarcı çevrelere bırakmamaları gerektiğini ifade etti. "Biz ailemize harcayacağımız zamanın büyük bir bölümünü milletimize hizmette harcıyoruz" diyerek partililere seslendi.

Yerel Seçimlerdeki Deneyimler

31 Mart seçimleri sürecindeki deneyimlerine değinen Dağ, İzmir'de yaşanan CHP yönetimindeki sorunları gündeme getirerek, "Sadece günü kurtaran çözümlerle bu sorunlar çözülmez" dedi. Ayrıca, parti teşkilatlarının görevinin önemine vurgu yaptı.

Motivasyon Ve Çalışma İhtiyacı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hayvan haklarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin kabul edildiğini aktardı. Ayrıca, Kutsal bir yolculuğa çıktıklarını ve daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. party's commitment to principles walks hand in hand with its advocacy for every citizen's rights.

Hizmet Seferberliği

AK Parti'nin kuruluşundan sonra gelen başarıları ve Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği projelerden bahseden Milletvekili Ayşen Gürcan, "Her alanda bir hizmet seferberliği yürütüyoruz" dedi. Ülkede gerçekleştirilen yatırımların ülke çehresini değiştirdiğini vurguladı.

Eskişehir İçin Vizyon

İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in ihtiyacı olan konut projelerine değinerek, geçmiş yöneticilerin başarısızlıklarını eleştirdi. "Biz 20 yıldır bu şehir için çalışıyoruz, diğeri sadece gündemi meşgul ediyor," diyerek hatırlatmalarda bulundu.

Bütün bu konuşmaların ardından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi ve etkinliğe 6 bin kişi katıldı. Ayrıca, eski Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da katılımıyla program başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatınca, partinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Orman Fidanlığı'nda "Teşkilat Pikniği" düzenlendi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağ 3), AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez (sağ 2), Ayşen Gürcan (sol 3) ve İl Başkanı Gürhan Albayrak (sol 4) ile katılımcıları selamladı.

