AK Parti Gençlik Festivali Yarın İstanbul'da Gerçekleşecek

AK Parti Gençlik Festivali: GENÇFEST İstanbul'da

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yarın düzenlenecek "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali"'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu.

On Binlerce Genç Bir Araya Gelecek

İbiş, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğin, Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce genci bir araya getireceğini söyledi. Bu etkinlik, AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye genelinde düzenlediği gençlik şölenleri ve festivallerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Birlikte Dinleyip Soruları Cevaplayacağız

İbiş, "Yarın Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlik etkinliği yapacağız. Cumhurbaşkanımız her fırsatta gençlerle bir araya gelip sohbet ediyor ve onların sorularını dinliyor," diye konuştu. 16 Mayıs Cuma günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve değerli sanatçıların katılımıyla dolu dolu bir gün geçireceklerini ekledi.

25-30 Bin Genç Bekleniyor

İbiş, etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından 25-30 bin civarında genç katılmasını beklediklerini belirterek, salonda Türkiye'nin gençlik mozaiğini gözler önüne sereceklerini ifade etti. "Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerle beraber yol yürüyen bir lider. Yarın bu salonda da gençlerin dinamizmini ve bağlılığını yeniden göstermiş olacağız," dedi.

Gençlerin Sesi Tüm Dünyaya Ulaşacak

Tüm gençleri Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki etkinliğe davet eden İbiş, "Yarın burada gençlerin sesi tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaşacak," sözlerini ekledi. Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer'in konser vereceği festivalde gençlere yönelik yarışmalar ve sürpriz konuklar da yer alacak.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yarın düzenlenecek "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yarın düzenlenecek "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.