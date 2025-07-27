AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş: 'Yeşil Vatanımızı Koruma Görevindeyiz'

Yusuf İbiş'ten Orman Yangınlarına Dair Önemli Açıklama

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, orman yangınlarıyla mücadele sürecinde gençlik kollarının sahada aktif rol aldığını ve yeşil vatanımzı korumak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Yapılan resmi açıklamada, AK Gençlik'in yangın bölgelerinde görev alan ekiplere destek sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde organize olduğu ve bu süreçte etkin bir şekilde sahada yer aldığı ifade edildi.

Gençlik kolları mensuplarının, ilgili kurumların yönlendirmeleri doğrultusunda lojistik destek, su ve gıda dağıtım görevlerini üstlendiği, yardım organizasyonları ve gönüllü destek noktalarında aktif olarak görev yaptığına vurgu yapıldı. Ayrıca, gençlerin yangınla mücadele eden güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve orman personeliyle dayanışma içinde çalıştıkları belirtildi.

Dayanışma ve Destek

Yusuf İbiş, yangınları söndürme gayreti içinde olan tüm kahramanlara kolaylıklar dileyerek, milletimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

İbiş, şöyle devam etti: "AK Gençlik olarak, ülkemizin her zorlu anında daima göreve hazırız. Yangınların başladığı ilk andan itibaren sahadayız. Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız, olmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte devletimizin tüm kurumlarıyla tam bir uyum içinde hareket ediyor, milletimizin yanında yer alıyoruz. Her bir gencimiz, yeşil vatanımızı korumak için canla başla çalışıyor."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren sahada olduklarını, yeşil vatanı korumak için canla başla çalıştıklarını ifade etti. AK Parti Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, Gençlik Kollarının, yangın bölgelerinde görev alan ekiplere destek olmak amacıyla hızla organize olduğu ve sahada aktif görev üstlendiği belirtildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren sahada olduklarını, yeşil vatanı korumak için canla başla çalıştıklarını ifade etti. AK Parti Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, Gençlik Kollarının, yangın bölgelerinde görev alan ekiplere destek olmak amacıyla hızla organize olduğu ve sahada aktif görev üstlendiği belirtildi.