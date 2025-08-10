DOLAR
AK Parti Gençlik Kolları, Gençlik Araştırması Sonuçlarını Açıkladı

AK Parti Gençlik Kolları, 10 bin gencin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Erdoğan, gençlerin bir numaralı lideri.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 19:16
AK Parti Gençlik Kolları, Gençlik Araştırması Sonuçlarını Açıkladı

Gençlerin Beklentileri Ortaya Çıktı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Kızılcahamam'da düzenlenen 'Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, gençlerin eğilimlerini ve beklentilerini yansıtan önemli verileri paylaştı. '7 bölgede 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz profesyonel gençlik araştırması ile gençlerin nasıl bir Türkiye hayal ettiğini analiz ettik. İlk sonuçlara göre, gençlerin bir numaralı lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.

Gençlik Kampı ve Strateji Gelişmeleri

İbiş, Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından biri olan bu kampın, 81 il ve 922 ilçe gençlik kolları başkanları ile parti üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi. 'Bu kamp sadece toplantılardan ibaret olmayacak; gençlerin taleplerinin ve hayallerinin analiz edileceği bir platform olacak.' şeklinde konuştu.

İbiş, kampın başlangıcının Ortak Akıl Çalıştayları ile yapılacağını belirterek, 'Gençlerin beklentisi üzerine tartışmalar gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda AK Parti Gençlik Kolları olarak 1 milyon üyesiyle en büyük gençlik yapılanmasıyız.' ifadelerini kullandı.

Yeni Politika ve Eğitim Seansları

İbiş, kamp süresince sosyal medya, liderlik ve etkili hitabet gibi konularda 6 farklı atölye düzenleneceğini ve alanında uzman kişilerin ilçe başkanlarına eğitim vereceğini aktardı. Ayrıca, verilerin direkt olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ifade etti.

Kampın kapanışının 13 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacağını söyleyen İbiş, gençlik kollarının Türkiye'nin en önemli gençlik hareketlerinden biri olarak faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Kampın Genel Bilgilendirmeleri

Kampta ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı stantlar kurarak gençlere çeşitli bilgilendirmelerde bulunacak.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Kızılcahamam'da düzenlenen "Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı" öncesinde basın toplantısı düzenledi.

