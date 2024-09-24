AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kilis'teki Türkiye Buluşmaları'nda Konuştu

Türkiye Buluşmaları Etkinliği Kilis'te Gerçekleşti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kilis'te düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğine katıldı. Dağ etkinlikte, gelecek yıllara dair planları ve partinin yenilenme süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Büyük Kongre ve Yenilenme Vurgusu

Dağ yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl gerçekleştireceğimiz büyük kongremiz de önceki kongrelerimiz gibi yenilenmenin ve değişimin adresi olacaktır. Yenilenmiş, güçlenmiş ve zamanın ruhuna uygun bir AK Parti, 2028'e de emin adımlarla yürüyecektir" dedi.

AK Parti'nin Dinamik Yüzü

Dağ, AK Parti'nin 23 yaşında genç, dinamik bir parti olduğunu ve bu süreçte enerjileriyle kongreye hazırlandıklarını belirtti. "Her bir ilimizi, ilçemizi karış karış gezerek milletimizin sesine kulak vereceğiz" ifadesini kullandı.

Eleştiriler ve İktidarın Durumu

Dağ, muhalefet partisi CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısızlıklarını eleştirerek, "31 Mart'tan bu yana CHP’li yerel yönetimlerin hizmetsizlikleri ile gündeme geldiklerini" vurguladı. Ayrıca, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün aracında ele geçirilen kaçak elektronik sigara olayına da değindi.

Dış Politika ve Gazze Meselesi

Hamza Dağ, dış politikada ise Gazze'nin çok önemli bir konu olduğunu ifade ederek, "Gazze bizim kanayan yaramızdır. Özgür Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe; AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ve partililer katıldı. Ayrıca, yeni üyelere rozetleri takıldı.