AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Deniz Kazasında Yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Deniz Kazası Sonucu Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Hasan Basri Yalçın, bugün denizde geçirdiği bir kaza sonucu yaralandı. Kaza sonrası hemen tedavi altına alınan Yalçın'ın genel durumu iyi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayla ilgili bir açıklama yaparak, "Yalçın, kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir" dedi.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, Bodrum açıklarında gerçekleşti. Yaralı Yalçın, kaza bir zodyak bot ile kıyıya taşınarak, burada bekleyen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın’ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli hastaneye gelerek durumu yetkililerden öğrendi.

Hasan Basri Yalçın'ın Durumu

Hastane başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin, bütün tetkikleri yapılan Yalçın’ın konuştuğunu ve bilincinin açık olduğunu belirtti. Yalçın’ın omurgasında zedelenme bulunduğunu kaydeden Şahin, "Nörolojik bir rahatsızlığı yok. Müşahede altında, odasında dinleniyor. Herhangi bir problemimiz yok. Gözlemimiz altında takibi devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Aydın Ayaydın da Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını, odasında müşahede altında tutulduğunu ifade etti.

Bakan Memişoğlu'nun Geçmiş Olsun Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalçın'ın geçirdiği kaza sonrası sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan, "Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın (önde), hastaneye gelerek bilgi aldı.