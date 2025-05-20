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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Tarım İşçileri ve Engelli Bireylerle Görüştü

Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da tarım işçileri ve engelli bireylerle bir araya gelerek projeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 22:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Tarım İşçileri ve Engelli Bireylerle Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Adana İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaya, merkez Çukurova ilçesi'nde tarım işçileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Tarım İşçilerinin Yaşam Standartları

Kaya, tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek adına yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, sosyal devlet anlayışının en önemli ayaklarından birinin emekçinin yanında durmak olduğunu vurguladı.

Şehit Ailesine Ziyaret ve Engelli Bireylerle Buluşma

Bunun yanı sıra, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Özmen'in ailesine de ziyarette bulunan Kaya, ardından bir engelli vatandaşla bir araya geldi. Kaya, engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi. Kaya...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi. Kaya, merkez Çukurova ilçesinde tarım işçileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi. Kaya...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi. Kaya, merkez Çukurova ilçesinde tarım işçileriyle bir araya geldi.

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