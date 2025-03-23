AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Diyarbakır'da İftar Programına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Diyarbakır'da katıldığı iftar programında partinin misyonunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:11
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Diyarbakır'da İftar Programına Katıldı

Uygur, Diyarbakır'da AK Parti Teşkilatıyla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Diyarbakır'da düzenlenen "Teşkilat ve Vefa İftar Programı"na katıldı. Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte Uygur, partililerle bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi.

Millete Hizmet Vurgusu

Uygur, konuşmasında, "AK Parti teşkilatları bir dava, bir fikir birliği etrafında toplanan, merkezine, odak noktasına millete hizmeti alan, millete hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürüyen teşkilatlardır." ifadelerini kullandı.

Partinin güçlü geçmişine ve karşılaştıkları kalabalığa dikkat çekerek, "Diyarbakır'da çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu. Uygur, burada vefanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini de belirtti.

İl Başkanı İler'den Teşekkür

Ayrıca, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler de yoğun katılımın kendileri için moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Katılımınız aynı zamanda teşkilatımıza olan bağlılığınızın ve desteğinizin de bir göstergesidir." dedi.

İftar programına, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, eski milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (fotoğrafta), Diyarbakır'da AK Parti İl...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (fotoğrafta), Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat ve Vefa" iftar programına katıldı. Uygur, programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (fotoğrafta), Diyarbakır'da AK Parti İl...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (fotoğrafta), Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat ve Vefa" iftar programına katıldı. Uygur, programda konuşma yaptı.

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