Şişli'de Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 97 Kilo 404 Gram Ele Geçirildi

Şişli'de uyuşturucu imalathanesine büyük baskın

Operasyon ve ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli'de bir adreste uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığına dair tespitler doğrultusunda 12 Aralık tarihinde düzenlediği operasyonda önemli miktarda madde ele geçirildi.

Adreste dış dünya ile temas kurmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişinin, getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Yapılan aramalarda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk Lirası, bin dolar, 500 Euro ve 500 Suudi Arabistan Riyali bulundu.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

