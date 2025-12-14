DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Şişli'de Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 97 Kilo 404 Gram Ele Geçirildi

Şişli'de 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 97 kilo 404 gram uyuşturucu, döviz ve 3 şüpheli ele geçirildi; zanlılar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:24
Şişli'de Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 97 Kilo 404 Gram Ele Geçirildi

Şişli'de uyuşturucu imalathanesine büyük baskın

Operasyon ve ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli'de bir adreste uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığına dair tespitler doğrultusunda 12 Aralık tarihinde düzenlediği operasyonda önemli miktarda madde ele geçirildi.

Adreste dış dünya ile temas kurmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişinin, getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Yapılan aramalarda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk Lirası, bin dolar, 500 Euro ve 500 Suudi Arabistan Riyali bulundu.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞİŞLİ’DE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETİMİ NOKTASINA OPERASYON: 97 KİLO UYUŞTURUCU ELE...

ŞİŞLİ’DE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETİMİ NOKTASINA OPERASYON: 97 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Manisa'da Kanala Düşen Motosiklet Sürücüsü Arif Caner Çiçek Hayatını Kaybetti
7
İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda 8 Asker Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama