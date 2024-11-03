AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İsrail'in Gazze'deki Vahşetini Kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Orhangazi’de konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisi tarafından düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ala, İsrail'in Gazze'de masum insanları hedef aldığına dikkat çekerek, "İsrail, Gazze'de masum insanların etrafını çeviriyor, ablukaya alıyor, öldüremediklerini açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan öldürüyor. Bir vahşet yaşanıyor" dedi.

Uluslararası Tehlikelere Değindi

Ala, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşları da eleştirerek, "Dünyada sistem çöktü. Hiç kimse kıpırdayamıyor" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıl boyunca yapılan seçimlerde AK Parti’nin başarılarına vurgu yaptı.

Sorunlarla Yüzleşme Vurgusu

Ala, Türkiye’nin sınırları dışındaki gelişmelere değinerek, "Sorumluluk alanlarımız daha geniş. AK Parti’li olmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini unutmamalıyız" şeklinde konuştu. Türkiye’nin son 22 yılda kaydedilen ilerlemelerini de vurguladı.

Performans ve İleri Görüşlülük

Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine değinen Ala, "Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır" dedi.

Savunma Sanayinde Yenilikler

Ala, Türkiye'deki savunma sanayiindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Parasını verdiğimiz halde alamadığımız İHA-SİHA'yı kendimiz üretmeye başladık" şeklinde bilgi verdi. Türk ordusunun başarılarından da bahsetti.

Zulmü Kınadı ve Adalet Vurgusu

Ala, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği eylemleri "soykırım" olarak nitelendirerek, "En yüksek sesle itirazımızı dile getiriyoruz çünkü biz güç elimize geçtiğinde adaletle onu dengeleyen bir milletiz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Osmanlı'nın geçmişten gelen mirası ve sorumlulukları üzerine de düşündürücü sözler sarf etti.

Bu kongrede tek listeyle gidilirken, mevcut başkan Gökhan Ulusu yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 5), Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Orhangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 5), Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Orhangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.