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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş Ordu'da Açıklamalarda Bulundu

Mustafa Elitaş, Ordu'da yaptığı konuşmada, siyaset dilinin ahlaki bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı ve ülke gündemindeki meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:51
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş Ordu'da Açıklamalarda Bulundu

Mustafa Elitaş, Ordu'da Siyasi Gelişmeleri Değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ordu'da düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana yer almasına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Hakaret ve Küfürün Siyasi Yüzü

Elitaş, Kayserilioğlu hakkında, "Biz başka birine küfreden, hakaret edeni baş tacı etmiyoruz. Gerekli tepkilerimizi ortaya koyuyoruz," ifadelerini kullandı ve Özgür Özel'in adaletli bir dil kullanmasını umduğunu belirtti.

Karadeniz Sahil Yolu ve Yatırımlar

Elitaş, Ordu'ya gelişinde kullandığı Karadeniz Sahil Yolu'nun sadece %5'inin tamamlandığı dönemden bahsederek, "Elhamdülillah, bu projeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tamamladık," dedi.

Yerel Seçimlere Hazırlık

Önümüzdeki süreçte yerel seçimlere 4.5 yıl, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise 3.5 yıl kaldığını hatırlatan Elitaş, "Bu süre içerisinde toplumun ihtiyaçlarına göre çalışmalara devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Kokarca İstilasına Karşı Mücadele

Ordu, Giresun ve fındık üretimiyle ilgili önemli bir konuyu da gündeme getiren Elitaş, kokarca zararlısına karşı yapılan mücadele çalışmalarına dikkat çekti. Elitaş, bu konuda hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Toplantının ardından, milletvekilleri ilgili ilçelere geçerek yerel halkla görüşecek ve sorunları yerinde inceleyecekler.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Ordu'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Ordu'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Ordu'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 4), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Ordu'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

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