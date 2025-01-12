AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Sert Eleştiriler: CHP'nin Zihniyeti Eleştirildi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karabük'teki İl Gençlik Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının din, inanç ve yüce değerlere hakaret ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen kişilerin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını ve terfi ettirildiğini ifade etti.

Hizmet Yolunda Kararlılık

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye ve mazlum milletlere hizmet etmeye devam edeceklerini açıkladı. AK Parti’nin 23 yıl önce milletin değerlerinden doğduğunu vurgulayan Şahin, partinin Türkiye'yi ilelebet payidar kılmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Konuşmasında Türkiye’nin her alanda büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Şahin, demokrasi, insan hakları, tarım, sanayi ve teknolojide çağ atlayan bir ulus olunduğunu kaydetti.

CHP'nin Durumu ve Müsamere Oyunları

Şahin, her alanda güçlü olmak gerektiğinin altını çizerek, CHP'nin ciddiyetten uzak ve samimiyetten yoksun bir tutum sergilediğini ifade etti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir sanatçıyı besmiyle tasvir eden açılışıyla büyük bir eleştiride bulundu.

“Cumhuriyet Halk Partisi içler acısı bir durumda. Ciddiyetten uzak, sadece oyun oynamaya odaklılar,” diyen Şahin, bu zihniyete karşı meydanlarda, sokaklarda olmaları gerektiğini söyledi.

Suriye ve İletişimler Üzerine Değerlendirme

Şahin, Suriye'deki gelişmelere değinerek, Baas rejiminin devrilmesine karşı CHP'nin tutumunu eleştirdi. “Onlar aynı anlayıştan besleniyor,” diyen Şahin, muhalefetin gerçekleri görmezden geldiğini belirtti.

Kongre sonunda, Mehmet Safa Öz, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. AL Parti Karabük milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer önemli isimler de kongrede söz aldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.