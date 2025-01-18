AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 'AK Gençlik 1 Milyon Üyesiyle Dünyanın En Büyüğü'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in Gençlik Kongresi'ndeki Vurucu Mesajları

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "AK Gençlik, 1 milyon üyesiyle dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından, gençlik organizasyonlarından bir tanesidir." dedi.

Şahin, Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen AK Parti Ankara 7. Olağan İl Gençlik Kolları "Betül Önderoğlu" Kongresi'nde, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'na ve geçen hafta vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diledi.

Geleceğin Teminatı Gençler

Kongrede gençlere seslenen Şahin, "Bu salona baktığımda Türkiye'nin mührünü geleceğe vurmaya kararlı, inançlı, azimli, kararlı yüzler görüyorum. Her birinizin yüzlerinde Sultan Fatih'ten, Sultan Alparslan'dan, Yunus Emre'den izler görüyorum." ifadelerini kullandı. Şahin, gençlerin geleceği şekillendirecek güce sahip olduğunu belirtti.

Şahin, ayrıca, "Gençler, sizler de 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacaksınız. Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş, çağ kapatmış, çağ açmıştı. Sizler de gönülden fethedecek, küresel ölçekte zulümleri, haksızlıkla dolu bu karanlık çağı kapatacak, adaletle, merhametle dolu yeni bir çağın kapılarını açacaksınız." dedi.

AK Gençlik'in Hedefleri

AK Gençlik'in büyüklüğüne dikkat çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı: "AK Gençlik, bugün 1 milyon üyesiyle dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından bir tanesidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize yeni eserler kazandırmaya var mıyız? Yeni hizmetlerde bulunmaya var mıyız? Zulüm ve haksızlık karşısında tıpkı liderimiz Erdoğan gibi dimdik durmaya devam edecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim."

Söz konusu kongrede, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları görevini Halil Atasoy'a devreden Ülkü Efe Demirhan'a teşekkür eden Şahin, yeni dönem için Atasoy'a başarılar diledi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Ankara 7. Olağan İl Gençlik Kolları "Betül Önderoğlu" Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Ankara 7. Olağan İl Gençlik Kolları "Betül Önderoğlu" Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.