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AK Parti Grup Başkanı Güler, Orman Yangınları Hakkında Ciddi Uyarılarda Bulundu

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta orman yangınlarına dair açıklamalarda bulunarak bu duruma karşı gereken cezaların verileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:26
AK Parti Grup Başkanı Güler, Orman Yangınları Hakkında Ciddi Uyarılarda Bulundu

Güler'den Orman Yangınlarına Sert Tepki

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta gerçekleştirilen "Basın ve Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda orman yangınlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Güler, Bursa'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan bir zanlının iddialarını gündeme getirerek, "Ormanı yakan insanlığı yakmış gibidir. Bizim bir ağacımız bile göz bebeğimizdir, onları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Yangınların Nedeni İhmal ve Sabotaj

Son dönemdeki orman yangınlarının bazılarının çevresel etkilerden, bazılarının ise insan eliyle kaydedilen ihmal ve sabotajlardan kaynaklandığını vurgulayan Güler, "Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden yangınlar ile ilgili gözaltına alınan eski bir askerin elinde benzin bidonuyla yakalandığını duyduk. Bu ciddi bir iddia ve konunun derinlemesine araştırılacağını belirtmek isterim" dedi.

Ağır Cezalar Bekliyor

Güler, kasten orman yakanlar için Türk yasalarının içermiş olduğu ağır cezaları hatırlatarak, "Sabotaj ve buna benzer suçlar, müebbet hapse kadar gidebilir. Bunun takibini yapacağız" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye Süreci

Ayrıca, Güler, terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. 47 yıldır devam eden terör sorununu sona erdirecek adımların atıldığını belirten Güler, toplumsal barış ve güvenliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Yeni Komisyon Kuruluyor

TBMM'de kurulacak komisyondan bahseden Güler, "Bu komisyonda, terör örgütü mensuplarının silah bırakma sürecinin izlenmesi ve doğrulanması konuları ele alınacak" şeklinde konuştu. Güler, parti temsilcilerinin fikirlerini paylaşacağı ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir ortam oluşturacaklarının altını çizdi.

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla ve partililerin katıldığı belirtildi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta bir restoranda düzenlenen "Basın ve Medya...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta bir restoranda düzenlenen "Basın ve Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta bir restoranda düzenlenen "Basın ve Medya...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta bir restoranda düzenlenen "Basın ve Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.

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