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AK Parti Grup Başkanvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahipsiz köpeklerle ilgili rapor sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahipsiz köpekler sorununu içeren raporu sundu. Toplumun beklentilerini karşılamak için çözüm arayışlarını vurguladı

Yayın Tarihi: 08.07.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:05
AK Parti Grup Başkanvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahipsiz köpeklerle ilgili rapor sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahipsiz köpeklerin sorununa ilişkin hazırladıkları raporu sunduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MYK üyelerine arz ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, toplumun geniş kesimlerinin beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini vurguladı.

YENİŞEHİRLİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bahadır Yenişehirlioğlu, raporunun içeriği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Sahipsiz/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu bugün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim. Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Yenişehirlioğlu, sokaklarda huzur ve güvenliğin sağlanması için toplumun her kesimini kapsayacak çözümler üzerinde mutabık kaldıklarını ve bu sorunun çözüme ulaşacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

TOPLUMSAL BEKLENTİLERİ KARŞILAMAK İÇİN İRADENİN GÖSTERİLMESİ

AK Parti Grup Başkanvekili, açıklamasında şunları kaydetti:

"Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun, sahipsiz köpeklerin sorununun çözümüne dair önemli katkılar sunacağına inanıyor, bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum."

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun açıklamaları, sahipsiz köpeklerin toplumsal bir sorun olarak ele alınmasında AK Parti'nin ve Türkiye'nin yaklaşımını yansıtırken, çözüm için atılan adımların önemini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun, ilerleyen süreçte nasıl bir çözüm yol haritası çizeceği ise merakla bekleniyor.

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