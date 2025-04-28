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AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı Kızılcahamam'da Başladı

AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı, Kızılcahamam'da 3 gün boyunca yapılacak. Ahmet Büyükgümüş önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:32
AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı Kızılcahamam'da Başladı

AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı Kızılcahamam'da Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladığını duyurdu. Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın düzenlediği bu önemli etkinliğin detaylarını paylaştı.

Üç Gün Bilgi ve Hedef Paylaşımı

Kampın 3 gün süreceğini aktaran Büyükgümüş, "Bu üç gün boyunca yalnızca bilgi paylaşmayacak, aynı zamanda gönüllerimizi, hedeflerimizi ve mücadele azmimizi de tazeleyeceğiz. Teşkilat yapımızdan dijital alandaki varlığımıza ve siyasal iletişime kadar her alanda yol haritamızı birlikte çizeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kampın tüm katılımcılara hayırlı olmasını dileyen Büyükgümüş, "Çalışmalarımız bereketli olsun" diyerek, katılımcılara başarılar diledi.

Kızılcahamam’da düzenlenen ve üç gün sürecek olan AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı...

Kızılcahamam’da düzenlenen ve üç gün sürecek olan AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol 2), programda konuşma yaptı.

Kızılcahamam’da düzenlenen ve üç gün sürecek olan AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı...

Kızılcahamam’da düzenlenen ve üç gün sürecek olan AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol 2), programda konuşma yaptı.

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